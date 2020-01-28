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Премьер Украины пообещал, что через пять лет страна будет отвечать критериям членства в ЕС

Киев предложил Европейскому союзу разработать общую дорожную карту по реализации экологических программ, сообщил Алексей Гончарук

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Украина предложила Европейскому союзу разработать общую дорожную карту по реализации экологических программ. Об этом написал во вторник в Тelegram-канале глава украинского правительства Алексей Гончарук по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения" Франсом Тиммермансом.

"Программа правительства предусматривает амбициозную цель - через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения", - отметил премьер.

Подчеркнув важность этого документа и цель ЕС к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу, Гончарук предложил Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении. "Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха", - добавил он.

"Наша амбиция - трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с <...> энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", - сказал Гончарук.

Теги
УкраинаТиммерманс, ФрансГончарук, Алексей Валерьевич
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