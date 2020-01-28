Кандидат в президенты Боливии от партии Моралеса вернулся в страну

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Претендент на высший государственный пост от партии "Движение к социализму" и экс-министр экономики Луис Арсе, покинувший страну после отставки экс-президента Эво Моралеса, во вторник вернулся в республику. Видеозапись прибытия политика в аэропорт Ла-Паса опубликовала газета El Deber .

Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

Боливия без Моралеса. Почему никто пока не смог успокоить волнения в этой стране

У здания экс-министра встретили сторонники "Движения к социализму", скандировавшие "Арсе - президент".

Арсе покинул Боливию в начале декабря с разрешения временного правительства Боливии и при содействии посольства Мексики в Ла-Пасе. В середине января он прибыл в Буэнос-Айрес для обсуждения предвыборной кампании "Движения к социализму". В воскресенье прокуратура Боливии подтвердила, что в отношении Арсе нет действующего ордера на арест.