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Политический кризис в Боливии

Кандидат в президенты Боливии от партии Моралеса вернулся в страну

Ранее прокуратура республики подтвердила, что в отношении Луиса Арсе нет действующего ордера на арест

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января. /ТАСС/. Претендент на высший государственный пост от партии "Движение к социализму" и экс-министр экономики Луис Арсе, покинувший страну после отставки экс-президента Эво Моралеса, во вторник вернулся в республику. Видеозапись прибытия политика в аэропорт Ла-Паса опубликовала газета El Deber.

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У здания экс-министра встретили сторонники "Движения к социализму", скандировавшие "Арсе - президент".

Арсе покинул Боливию в начале декабря с разрешения временного правительства Боливии и при содействии посольства Мексики в Ла-Пасе. В середине января он прибыл в Буэнос-Айрес для обсуждения предвыборной кампании "Движения к социализму". В воскресенье прокуратура Боливии подтвердила, что в отношении Арсе нет действующего ордера на арест.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
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