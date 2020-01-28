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Санкции в отношении России
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ЕС назвал имена крымских чиновников и депутатов, внесенных в черный список

В их числе врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз внес в черный список по Крыму семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, депутата Совета Федерации от Крыма Екатерину Албатаеву и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать "нелегально аннексированными".

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РоссияСанкции в отношении России
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