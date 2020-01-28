ЕС назвал имена крымских чиновников и депутатов, внесенных в черный список

БРЮССЕЛЬ, 28 января. /ТАСС/. Евросоюз внес в черный список по Крыму семь человек: врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, премьера Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя Владимира Немцева, депутата Совета Федерации от Крыма Екатерину Албатаеву и трех глав избирательных комиссий Крыма и Севастополя. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Официальном журнале Евросоюза заявлении Совета ЕС.

Согласно документу, санкции введены "за проведение так называемых местных выборов 8 сентября 2019 года" в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать "нелегально аннексированными".