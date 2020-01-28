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Помпео призвал йеменские стороны немедленно прекратить боевые действия

Госсекретарь США отметил, что Вашингтон продолжит работать с международными партнерами для обеспечения мира в Йемене

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США призывают стороны конфликта в Йемене к немедленному прекращению боевых действий. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"США встревожены возобновлением насилия в Йемене. За последние недели усилия по деэскалации привели к значительному сокращению [уровня] противостояния и показали йеменскому народу, что прекращение огня возможно, - отмечается в тексте. - Возобновление боевых действий неприемлемо и угрожает подорвать трудно достигнутый прогресс. Это провоцирует нестабильность, чем могут воспользоваться в своих целях террористические группы и другие злонамеренные игроки".

"Мы призываем все стороны поставить во главу интересы йеменского народа и немедленно вернуться к сдержанности. Хуситы (мятежное движение "Ансар Аллах" - прим. ТАСС) должны прекратить атаки по саудовской территории", - подчеркнул Помпео.

Вашингтон, заверил он, продолжит работать с международными партнерами "для обеспечения мира, процветания и безопасности в Йемене".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. Операцию против установивших контроль над значительной частью Йемена мятежников поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ. К ним присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

Теги
СШАЙеменПомпео, Майкл (Майк)
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