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Глава МИД Британии утверждает, что Россия совершает атаки на британские телекоммуникации

При этом Доминик Рааб не привел примеров такого вмешательства
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб
© EPA-EFE/ANDY RAIN

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб выступил с утверждением, что самые серьезные атаки на телекоммуникационный сектор Великобритании в последнее время были совершены Россией.

"Угрозы нашим сетям обширны и разнообразны, будь то со стороны киберпреступников или спонсируемых государством формирований, занимающихся кибердеятельностью. Самые серьезные атаки недавнего времени на телекоммуникационный сектор Великобритании были произведены из России, и в нашей сети нет российского оборудования", - сказал глава Форин оффиса, выступая во вторник в Палате общин британского парламента. Он не привел примеров такого вмешательства.

Подобные утверждения западных политиков о якобы имеющем месте вмешательстве РФ во внутренние дела других стран или совершаемых Россией кибератаках последовательно и решительно отвергались Москвой как недостоверные.

Выступление Рааба было посвящено ранее объявленному решению правительства Великобритании допустить корпорацию Huawei до участия в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Кабинет министров постановил, что Huawei, хотя и является "очень рискованным поставщиком", тем не менее может быть привлечен к развитию телекоммуникационной инфраструктуры страны, но с рядом ограничений.

Так, в частности, компания будет исключена из списка поставщиков "критически важной национальной инфраструктуры", ее оборудование не сможет быть использовано на секретных объектах, а общий вклад китайской компании в создание сети 5G в Великобритании не может превышать 35%.

Теги
ВеликобританияРоссияРааб, Доминик
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