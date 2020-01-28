Медведчук анонсировал презентацию идеи диалога парламентов в нормандском формате в Госдуме

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Идея работы стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция, Украина) на уровне парламентов будет представлена украинской стороной в Госдуме, после чего все участники должны собраться на встрече в Страсбурге. Об этом во вторник заявил глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук после обсуждения этой инициативы с немецкими парламентариями Берлине.

"На следующей встрече (по теме межпарламентского диалога о Донбассе - прим. ТАСС) мы сделаем презентацию в Государственной думе. И после этого будет общая встреча делегаций парламентов, которые поддерживают эту инициативу, направленную на мирное урегулирование в Донбассе, в Страсбурге - делегаций всех четырех парламентов, которые и представляют собой парламентское измерение нормандского формата", - сообщил он в эфире телеканала "112 Украина".