Японский дипломат был вызван в МИД РФ в связи с выставкой в Токио о южных Курилах

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван во вторник в МИД РФ в связи с выставкой в Токио, где демонстрируются экспонаты, якобы подтверждающие притязания Японии на южную часть Курильских островов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обратили внимание японского дипломата на открытие в Токио 21 января при поддержке официальных властей постоянной выставки "Территория и суверенитет", где в том числе демонстрируются пропагандистские материалы, якобы доказывающие обоснованность территориальных притязаний Японии на южные Курилы, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Указав на неоспоримость законного суверенитета РФ над данной территорией, подчеркнули, что подобные действия японской стороны идут вразрез с договоренностью лидеров наших стран о создании позитивной атмосферы в двусторонних отношениях".

"Видим в этом также очередное свидетельство нежелания японских партнеров признать в полном объеме итоги Второй мировой войны", - добавили в МИД.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

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