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В Пентагоне считают, что РФ пока представляет для США большую опасность, чем КНР

Ранее США представили новую редакцию своей Стратегии национальной обороны

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Россия представляет в краткосрочной перспективе для Соединенных Штатов большую опасность, чем Китай. Такое мнение выразил во вторник заместитель министра обороны США по политическим делам Джон Руд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

"Долгосрочная угроза, относительно которой мы больше всего обеспокоены, - это угроза со стороны Китая, за ним следует Россия. В краткосрочной перспективе, вероятно, Россия представляет большую опасность", - сказал он.

США представили 19 января 2018 года первую за 10 лет новую редакцию своей Стратегии национальной обороны. В ней они провозгласили, что возвращаются к эпохе соперничества великих держав, и обозначили РФ и КНР в качестве своих стратегических соперников.

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