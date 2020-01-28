Комиссар СЕ обещала держать на контроле ситуацию со Sputnik Эстония

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович взяла на контроль ситуацию с эстонским бюро агентства Sputnik, на сотрудников которого оказывают давление власти этой страны. Об этом сообщила журналистам руководитель портала Sputnik Эстония Елена Черышева после встречи с Миятович, в которой также принял участие исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

"Самое главное - полная информация о ситуации вокруг Sputnik Эстония получена [комиссаром СЕ], нас заверили, что эту ситуацию будут держать на контроле. Я довольна нашим разговором, мне дальше остается только надеяться", - сказала Черышева. Беседа состоялась на полях зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Со своей стороны Вышинский подтвердил, что он и его коллега "постарались максимально полно проинформировать госпожу Миятович". "И по тем вопросам, которые она задавала, нам показалось, что это была очень необходимая и важная информация, потому что она дала ей общую и полную картину того, что происходит с эстонским "Спутником", - добавил он.

"Мы получили заверения, что госпожа Миятович и ее офис будут держать эту ситуацию под контролем и будут прилагать усилия для того, чтобы наши коллеги могли работать в нормальных цивилизованных условиях, как это и должно быть в стране, которая декларирует свою приверженность европейским ценностям, более того, брала на себя определенные обязательства при вступлении в ЕС, - подчеркнул Вышинский. - Мы теперь будем ждать каких-то конкретных изменений в ситуации с нашими коллегами".

Ситуация вокруг Sputnik

С 1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией из-за давления властей. При этом в заявлении руководителя постоянного представительства МИА "Россия сегодня" в Эстонской Республике Елены Черышевой также отмечается, что работа сайта эстонского бюро Sputnik на этом не закончена и будет возобновлена в максимально короткие сроки.

Ситуация вокруг эстонского бюро Sputnik обострилась осенью, когда местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В МИА "Россия сегодня" позднее заявили, что эстонские власти грозят работникам Sputnik уголовными делами, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.

Президент России Владимир Путин ранее назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал дать уполномоченному ОБСЕ по вопросам свободы СМИ исчерпывающие объяснения относительно ограничений в работе российского новостного агентства.