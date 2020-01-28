Трамп раскрыл детали "сделки века"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
"Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом", - сказал он.
Шаг к миру
Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру. "Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", - сказал глава вашингтонской администрации.
Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. "Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить свою поддержку этим усилиям [по урегулированию], доказывая, что Израиль стремится к миру", - добавил Трамп.
Площадь территорий Палестины
Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп. "Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал он.
This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2020
При этом, по словам американского президента, США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.
Формирование палестинского государства
Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке является последней возможностью для палестинцев на формирование собственного полноценного государства, считает Трамп. "Сегодняшнее соглашение - это историческая возможность для палестинцев наконец-то добиться создания своего собственного независимого государства. После 70 лет, в течение которых было мало прогресса, это может быть их последним шансом", - убежден он.
Реализация плана
Соединенные Штаты готовы работать с другими странами над реализацией американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. "США готовы к работе со всеми сторонами. Многие другие страны готовы и хотят с нами работать, я со многими говорил", - сказал Трамп.
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Отказ от террора
Палестинцы должны отказаться от террора в отношении Израиля, Соединенные Штаты не допустят возвращения к таким методам борьбы. "Мы не допустим возвращения к дням кровопролития, взрывов в автобусах, нападений на ночные клубы и непрекращающегося террора, мы этого не допустим. Мир предполагает компромисс, но мы никогда не станем просить Израиль идти на компромисс в вопросе его безопасности", - сказал Трамп.