Трамп раскрыл детали "сделки века"

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Израиль готов взять за основу для дальнейших переговоров с палестинцами американский план ближневосточного урегулирования. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп в Белом доме на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Вчера премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня, что он готов поддержать мое видение в качестве основы для прямых переговоров... с палестинцами, что является историческим прорывом", - сказал он.

Шаг к миру

Трамп в связи с обнародованием американского плана по урегулированию палестино-израильского конфликта заявил, что Израиль делает большой шаг к миру. "Сегодня Израиль делает большой шаг в направлении к миру", - сказал глава вашингтонской администрации.

Президент США напомнил, что в понедельник он встречался в Белом доме как с Нетаньяху, так и его политическим противником, лидером центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. "Оба лидера присоединились ко мне, чтобы выразить свою поддержку этим усилиям [по урегулированию], доказывая, что Израиль стремится к миру", - добавил Трамп.

Площадь территорий Палестины

Новый план Соединенных Штатов предусматривает фактическое удвоение площади палестинских территорий, заявил Трамп. "Согласно этой карте, палестинская территория увеличится более чем в два раза, в Восточном Иерусалиме будет также создана палестинская столица, где Америка с гордостью откроет свое посольство", - сказал он.