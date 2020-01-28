Медведчук представил в Бундестаге план урегулирования кризиса в Донбассе

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук представил депутатам Бундестага мирный план по урегулированию кризиса в Донбассе. Презентация прошла во вторник в парламентском здании имени Якоба Кайзера в центре германской столицы, сообщает корреспондент ТАСС.

На встрече с немецкими парламентариями и представителями дипломатических и деловых кругов Медведчук высказал мнение, что "найти знаменатель, который поможет мирному урегулированию", позволит инициатива межпарламентского диалога в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Он считает, что в сложившейся ситуации многое зависит от Верховной рады, что именно она "должна принять те законодательные акты, которые являются основой, фундаментом минских соглашений". Без их утверждения, убежден украинский парламентарий, невозможно достигнуть мира.

Медведчук указал на то, что первые шаги властей Украины после избрания президентом Владимира Зеленского были направлены на восстановление контактов с Россией, на изучение ситуации в Донбассе. Он напомнил, что лидеры стран "нормандского формата" согласились на встрече 9 декабря в Париже, что фундаментом деятельности "четверки" остаются минские соглашения, и приняли решение до конца декабря 2019 года установить постоянный режим прекращения огня и имплементировать "формулу Штайнмайера", а также в течение 30 дней открыть дополнительные пункты пропуска на линии соприкосновения и провести до конца года обмен удерживаемых лиц по формуле "всех установленных на всех установленных".

Однако все, что было сделано, подчеркнул Медведчук, - это пока обмен "всех установленных на всех установленных". Вместе с тем, сказал он, главные ожидания "и нашей партии, и многих людей на Украине оказались пока нереализованными".

Перед презентацией Медведчук и депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии", председатель российско-германской парламентарной группы Робби Шлунд возложили цветы к мемориалу советским воинам.

Инициатива Медведчука

В декабре 2019 года Виктор Медведчук на встрече в Санкт-Петербурге с президентом РФ Владимиром Путиным высказал идею организации межпарламентского диалога в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция). Путин инициативу поддержал.

Еще в ноябре в Верховной раде было образовано межфракционное объединение "Межпарламентский диалог ради мира", целью которого является организация диалога между странами "нормандской четверки" "для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира, суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод граждан". Как сообщал ранее ТАСС депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Павленко, в него входят более 40 украинских депутатов из разных политических сил. Возглавил объединение Медведчук.

23 января Медведчук презентовал идею парламентского диалога в "нормандском формате" в Париже. Тогда, в частности, представители Сената и Национального собрания Франции поддержали его инициативу провести встречу парламентариев от стран "нормандской четверки" для содействия в урегулировании конфликта в Донбассе.