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Президент Грузии заявила, что не приглашала делегацию РФ в Тбилиси

Саломе Зурабишвили пояснила, что не будет препятствовать участию РФ

ТБИЛИСИ, 28 января. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что во время своего выступления в ПАСЕ в Страсбурге не приглашала российскую делегацию в Тбилиси на предстоящую в мае встречу глав МИД Совета Европы, но не будет препятствовать ее участию.

"Грузия является страной, которая уважает международное право. Это является нашей неизменной опорой. Это является нашей позицией в отношении международного права. Думаю, я понятно высказалась. Я никого не приглашала, однако знаю о нашей позиции. Грузия уважает международное право, она преданна ему и так будет всегда", - сказала Зурабишвили в интервью грузинским журналистам.

Ранее во вторник Зурабишвили, выступая на зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сказала, что республика допустит участие членов российской делегации во встрече глав МИД Совета Европы независимо от того, посещали ли они Абхазию и Южную Осетию. Тем самым, сказала она, Тбилиси выйдет за рамки своего собственного законодательства, которое не дает людям права посещать "оккупированные территории в обход Грузии".

Заявление Зурабишвили с трибуны ПАСЕ было ответом на вопрос главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, не считает ли она, что Грузия "стала опасна для парламентов" после событий июня 2019 года.

20 июня 2019 года несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались прорваться в здание парламента Грузии, требуя отставки главы МВД и спикера. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы, были пострадавшие и задержанные. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя национального парламента. 21 июня члены МАП приняли официальное заявление, в котором осудили действия некоторых депутатов парламента Грузии.

26 августа 2008 года Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии. В ответ Тбилиси разорвал дипломатические отношения и придал этим территориям статус оккупированных. В октябре 2008 года парламент Грузии принял закон "Об оккупированных территориях", который вводит уголовную ответственность для людей, посещающих Абхазию и Южную Осетию без ведома Тбилиси.

Теги
ГрузияРоссия
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