Нетаньяху заявил, что согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, что готов вести переговоры с палестинцами на основе мирного плана хозяина Белого дома.
"Я согласен вести переговоры с палестинской стороной на базе этого мирного плана", - сказал премьер. "Надеюсь, что палестинцы примут ваше видение мира и воспользуются возможностью, предоставляемую экономической частью плана, которая предусматривает 50 млрд долларов инвестиций", - продолжил премьер и добавил, что, "если палестинцы готовы к признанию Израиля в качестве еврейского государства, Израиль готов к немедленному началу переговоров о мире".
Реалистичный путь к достижению длительного мира
Нетаньяху заявил, что план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный Вашингтоном, дает сторонам реалистичный путь к достижению длительного мира.
"Сегодня вы указали путь к блестящему будущему, блестящему будущему для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к длительному миру", - сказал израильский премьер, обращаясь к Трампу.
Постоянная восточная граница
Премьер-министр Израиля заявил, что мирный план хозяина Белого дома даст Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя.
"Вы признаете, что у Израиля должен быть суверенитет там, где он должен защищать себя и защищать себя самостоятельно", - сказал премьер, обращаясь к Трампу. "Этот план дает Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя", - добавил Нетаньяху и отметил, что "готов работать с Трампом ради обеспечения мира с палестинцами и улучшения отношений Израиля с арабским миром".
Нетаньяху назвал "сделку века" Трампа хорошим планом для Израиля и отличным для всего мира.
План Трампа обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства, заявил Нетаньяху.
Нетаньяху уточнил, что Израиль готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства.
Нетаньяху выразил надежду, что палестинцы примут мирный план Трампа и 50 млрд долларов инвестиций из его экономической части.
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