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Нетаньяху заявил, что согласен на переговоры с палестинцами на основе мирного плана Трампа

Премьер-министр Израиля назвал "сделку века" Трампа хорошим планом для Израиля и отличным для всего мира
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху AP Photo/Alex Brandon
Описание
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил во вторник на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, что готов вести переговоры с палестинцами на основе мирного плана хозяина Белого дома.

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"Я согласен вести переговоры с палестинской стороной на базе этого мирного плана", - сказал премьер. "Надеюсь, что палестинцы примут ваше видение мира и воспользуются возможностью, предоставляемую экономической частью плана, которая предусматривает 50 млрд долларов инвестиций", - продолжил премьер и добавил, что, "если палестинцы готовы к признанию Израиля в качестве еврейского государства, Израиль готов к немедленному началу переговоров о мире".

Реалистичный путь к достижению длительного мира

Нетаньяху заявил, что план по урегулированию палестино-израильского конфликта, предложенный Вашингтоном, дает сторонам реалистичный путь к достижению длительного мира.

"Сегодня вы указали путь к блестящему будущему, блестящему будущему для израильтян, палестинцев и региона, представив реалистичный путь к длительному миру", - сказал израильский премьер, обращаясь к Трампу.

Постоянная восточная граница

Премьер-министр Израиля заявил, что мирный план хозяина Белого дома даст Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя.

"Вы признаете, что у Израиля должен быть суверенитет там, где он должен защищать себя и защищать себя самостоятельно", - сказал премьер, обращаясь к Трампу. "Этот план дает Израилю постоянную восточную границу, чтобы он мог защищать себя", - добавил Нетаньяху и отметил, что "готов работать с Трампом ради обеспечения мира с палестинцами и улучшения отношений Израиля с арабским миром".

Нетаньяху назвал "сделку века" Трампа хорошим планом для Израиля и отличным для всего мира.

План Трампа обращается к корню конфликта - необходимости признания палестинцами Израиля в качестве еврейского государства, заявил Нетаньяху.

Нетаньяху уточнил, что Израиль готов к немедленным переговорам о мире в случае признания палестинцами еврейского государства.

Нетаньяху выразил надежду, что палестинцы примут мирный план Трампа и 50 млрд долларов инвестиций из его экономической части.

В новость были внесены изменения (21:14 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
СШАИзраиль
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Палестино-израильский конфликт
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