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Палестино-израильский конфликт
Обновлено 

Британский кабмин оценил предложение США по ближневосточному урегулированию

План Вашингтона может стать шагом в нужном направлении, заявили в канцелярии Бориса Джонсона

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Великобритания считает, что предложение Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке может стать шагом в нужном направлении. Об этом говорится в коммюнике, распространенном во вторник канцелярией британского премьер-министра Бориса Джонсона по итогам его телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Лидеры обсудили предложение Соединенных Штатов по установлению мира между израильтянами и палестинцами, которое может стать позитивным шагом в нужном направлении", - отмечается в сообщении.

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне представил основные положения новой инициативы по ближневосточному урегулированию, которая задолго до ее обнародования получила название "сделка века". Американский лидер предложил в том числе признание Восточного Иерусалима столицей Палестины. При этом Палестине предлагается отказаться от методов вооруженной борьбы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами в случае, если те признают еврейское государство. Также он выразил надежду на согласие палестинцев с планом, экономическая часть которого предполагает 50 млрд долларов инвестиций.

Джонсон и Трамп обсудили также объявленное во вторник решение правительства Великобритании допустить китайскую корпорацию Huawei до участия в процессе запуска пятого поколения мобильной связи (5G) на территории Соединенного Королевства. Американская администрация резко выступала против этого шага.

"Премьер-министр подчеркнул важность того, чтобы одинаково мыслящие страны работали сообща над диверсификацией рынка и недопущению доминирования небольшого количества компаний", - говорится в коммюнике.

В новость были внесены изменения (21:18 мск) — обновлена информация по тексту.

Теги
СШАПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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Палестино-израильский конфликт
План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)
Президент США раскрыл детали "сделки века" на пресс-конференции в Белом доме
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