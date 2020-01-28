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Палестино-израильский конфликт

План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS
Президент США раскрыл детали "сделки века" на пресс-конференции в Белом доме

План президента США Дональда Трампа по Израилю и Палестине предполагает создание двух государств, в частности палестинского со столицей в Восточном Иерусалиме, где США открыли бы свое посольство. 

Реализация "сделки века" должна удвоить площадь Палестины и создать в стране около 1 млн рабочих мест. США также готовы работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

Палестинцам необходимо отказаться от террора в отношении Израиля и прекратить поддержку ХАМАС. По мнению Трампа, его предложение является последним шансом на формирование полноценного палестинского государства. 

Израиль готов сделать большой шаг к миру, а следовательно, взять "сделку века" за основу для дальнейших переговоров с палестинцами. 

Кроме того, США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Вашингтон также согласен с тем, что столица еврейского государства должна быть неделимой, и готов работать с другими странами над реализацией нового плана по урегулированию на Ближнем Востоке. 

 

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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