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Верховная рада намерена ввести на Украине налог на Facebook и Google

В случае принятия документа от владельцев компаний потребуют уплаты налога на добавленную стоимость по ставке 20%

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Законопроект о новых правилах налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют на Украине услуги в информационной сфере, зарегистрирован в Верховной раде. В случае принятия документа от владельцев социальной сети Facebook, поисковика Google, производителя программного обеспечения Microsoft и подобных им компаний потребуют уплаты налога на добавленную стоимость по ставке 20%.

"Целью данного законопроекта является повышение доходов государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины", - говорится в пояснительной записке к документу. Его автором стал депутат от фракции партии "Слуга народа", председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Налог и, соответственно, подорожание услуг может коснуться предоставления изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов, аудиовизуальных произведений, игр, а также доступа к информационным, коммерческим, образовательным, развлекательным электронным ресурсам и облачным технологиям. Кроме того, взимать налог предложено с дистанционного обслуживания программного обеспечения и предоставления рекламных услуг.

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Украина
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