СМИ: Аббас и лидер ХАМАС договорились о совместных шагах по противодействию "сделке века"

ТАСС, 28 января. Палестинский лидер Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движение ХАМАС Исмаил Хания провели во вторник переговоры по телефону и обсудили совместные шаги по противодействию ближневосточному плану, выдвинутому президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

"Наша позиция остается неизменной: мы отвергаем так называемую "сделку века" и будем противостоять ее реализации на всех направлениях", - процитировал слова Аббаса телеканал.

В свою очередь Хания заявил, что ХАМАС и возглавляемое Аббасом движение ФАТХ "находятся в одном окопе и будут защищать национальное единство". "Для нас неприемлем любой проект, посягающий на законные права палестинского народа", - сказал он.

Ранее движение ХАМАС призвало к всеобщей мобилизации палестинцев на отпор "сделке века" и организовало массовую демонстрацию протеста в Газе в момент, когда президента США объявил ключевые положения своего плана по мирному урегулированию между Израилем и палестинцами. Американский лидер, в частности, предложил признать Восточный Иерусалим столицей Палестины в обмен на отказ палестинцев от методов вооруженной борьбы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами в случае, если те признают еврейское государство. Он выразил надежду на согласие палестинцев с планом, экономическая часть которого предполагает 50 млрд долларов инвестиций.

Палестинские власти потребовали во вторник проведения экстренного совещания Лиги арабских государств (ЛАГ) для выработки общей позиции арабов по отношению к "сделке века". Предполагается, что совещание состоится в ближайшую субботу в Каире.