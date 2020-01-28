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Палестино-израильский конфликт

Посол США: план Трампа включает создание ж/д сообщения между Газой и Западным берегом

На передаваемых палестинцам по "сделке века" землях четыре года не будут строить, сообщил Дэвид Фридман

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке включает в себя создание скоростного железнодорожного сообщения между сектором Газа и Западным берегом реки Иордан.

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Об этом во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

"[План] предлагает высокоскоростное железнодорожное сообщение между сектором Газа и Западным берегом. Исторически эти районы были разделены географически, политически и в других отношениях", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что, по мнению Вашингтона, американский план представляет собой "большой успех в мирном процессе". "Он уменьшает многие риски, которые никогда не устранялись в рамках прошлых переговоров", - отметил Фридман.

План строительства

Вашингтон исходит из того, что на территории, которая, как предлагается в новом плане США по урегулированию на Ближнем Востоке, будет передана палестинцам, в течение четырех лет, отведенных на переговоры, не будут вести масштабного строительства заявил Фридман.

"Территория, которую Израиль собирается уступить палестинцам, будет оставаться, по сути, "замороженной" в течение четырех лет", - подчеркнул он. Говоря о позиции Израиля, Фридман отметил: "Они в течение четырех лет будут готовы обсуждать с палестинцами урегулирование на основе сосуществования двух государств, даже если палестинцы в краткосрочной перспективе отвергнут это". "Что касается предназначенной для палестинцев территории, если на ней есть поселения, как я понимаю, их не будет разрешено расширять", - сказал посол.

"Большая часть территории, которая предназначена для палестинцев, будет "заморожена", не будет ни израильского строительства, ни палестинского", - пояснил Фридман.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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