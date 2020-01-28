Reuters: США намерены признать поселения Израиля на Западном берегу

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. США намерены признать израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. Об этом заявил во вторник представитель американской администрации высокого ранга в интервью агентству Reuters.

"План основан на принципе, что людям не надо ради достижения мира уходить. Но мы считаем, что это остановит дальнейшее расширение поселений в будущем", - сказал он.

По словам чиновника, заставлять десятки тысяч людей уходить из своих домов того не стоит.

Во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

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