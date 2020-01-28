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Палестино-израильский конфликт

В Белом доме заявили, что палестинцы должны выполнить целый ряд условий по "сделке века"

Должна быть полностью прекращена враждебная деятельность, заявил высокопоставленный представитель администрации США

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Палестинцы, помимо согласия на территориальные разграничения, предусмотренные американским планом ближневосточного урегулирования, обязаны будут выполнить целый ряд условий, в том числе прекратить "враждебную деятельность". Об этом заявил во вторник высокопоставленный представитель администрации США в ходе телеконференции, посвященной американскому плану урегулирования на Ближнем Востоке.

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"Есть целый ряд конкретных требований, - отметил он, отвечая на вопрос о том, какие шаги должны предпринять палестинцы в ответ на американскую инициативу. - Должна быть полностью прекращена враждебная деятельность <...> Палестинские власти или власти, приемлемые для Израиля, должны взять под контроль сектор Газы. Должны быть прекращены подстрекательская кампания в школьных учебниках и выплаты компенсаций семьям террористов".

"Ни США, ни Израиль не хотят нежизнеспособного палестинского государства, - продолжал он. - Мы ожидаем, что палестинцы будут содействовать установлению разумного режима соблюдения прав человека, положат конец коррупции в финансах, наладят судебную систему. Мы пытаемся собрать миллиарды долларов на инвестиции в будущее палестинское государство и для того, чтобы это произошло. Необходимо, чтобы действовал принцип верховенства закона, соблюдались контракты, необходимо, чтобы это было государство, куда можно было бы вкладывать средства".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами в случае, если те признают еврейское государство. Также он выразил надежду на согласие палестинцев с планом, экономическая часть которого предполагает $50 млрд инвестиций.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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