Аббас назвал заговором план Трампа по ближневосточному урегулированию

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором. Об этом он заявил в Рамалле во вторник, выступая в прямом эфире палестинского телевидения.

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет, - сказал он. - Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы привержены Государству Палестина со столицей в Иерусалиме".

По словам Аббаса, планы по ликвидации палестинской проблемы потерпят неудачу". "Мы не преклоним коленей и не сдадимся <...> Заговоры, сделки и вероломные планы по ликвидации палестинского вопроса обречены на провал, - указал он. - В этот трудный момент я обращаюсь к палестинцам с призывом сплотиться и отказаться от плана по ликвидации национального проекта".

Аббас заявил о готовности вести переговоры с Израилем под патронажем "квартета" международных посредников (РФ, США, ООН и ЕС). "Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой "четверки", - объявил он, отвергая при этом одностороннее посредничество США. "Мы привержены переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке", - подчеркнул Аббас.