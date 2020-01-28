Белый дом опубликовал американский план ближневосточного урегулирования

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Новый план Соединенных Штатов по урегулированию на Ближнем Востоке был опубликован во вторник на сайте Белого дома.

Документ занимает более 180 страниц и, как отмечает Белый дом, представляет собой "взгляд [президента США Дональда] Трампа на всеобъемлющее мирное соглашение между Израилем и Палестиной".

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.