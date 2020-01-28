ПАСЕ призвала Россию изменить политику в отношении СМИ

СТРАСБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проголосовала за принятие резолюции о защите свободы СМИ, в которой содержится призыв к созданию безопасной среды для работы журналистов, а также содержатся рекомендации для ряда стран, в том числе России.

"Без права на свободу выражения мнений и свободных, независимых и плюралистических средств массовой информации не может быть подлинной демократии <...> Безопасность журналистов и других представителей СМИ является фундаментальной составляющей этой свободы", - гласит вступительная часть документа. В нем говорится о "широком распространении угроз, преследований, юридических и административных ограничений, а также экономического и политического давления" в отношении журналистов, а в некоторых странах дело доходит до физического насилия и убийства. Авторы приводят данные платформы СЕ по поддержке защиты журналистики и безопасности журналистов, согласно которым с начала 2015 по ноябрь 2019 года 26 журналистов были убиты, в 22 случаях эти преступления остались без последствий. При этом в 39 странах было зафиксировано 629 нарушений свободы СМИ.

Резолюция призывает создать национальные механизмы в соответствии с Планом действий ООН по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности тех, кто совершает преступления против них, бороться с преследованием работников СМИ в интернете, создавать механизмы предупреждения преступлений и быстрого реагирования, а также проводить иные меры по защите журналистов. Кроме общих рекомендаций в тексте содержатся указания для отдельных стран: Азербайджана, Венгрии, Мальты, России и Турции.

В отношении России авторы резолюции напоминают о "количестве сообщений о нападениях и преследовании журналистов" и призывают власти страны принять меры по борьбе с подобными явлениями, в том числе отказаться от закона о СМИ - иностранных агентах, изменить закон о борьбе с распространением ложной информации, пересмотреть полномочия Роскомнадзора как регулятора СМИ. Они призывают "предотвратить насилие в отношении журналистов, подобное тому, что было в июле-августе 2019 года во время демонстраций в Москве", и принять сдерживающие меры в отношении ответственных за подобное сотрудников правоохранительных органов. Также в тексте содержится призыв не допускать задержания и заключения под стражу работников СМИ "по сфабрикованным обвинениям", подобно ситуации с Иваном Голуновым.

Позиция России

"В докладе ничего не сказано про многие страны, где жесточайшим образом попираются права и свободы журналистов, прежде всего об Украине, где журналистов просто убивают - давайте вспомним об Олеге Бузине, где их сажают на длительные сроки в тюрьму, о чем сегодня на пресс-конференции в здании ПАСЕ рассказал Кирилл Вышинский. С этой точки зрения мы видим чудовищные двойные стандарты", - заявил ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, выразив сожаление, что эта резолюция "претендует на то, чтобы стать базисом для продвижения досье по правам и свободам журналистов на площадке ПАСЕ на годы вперед".

По его словам, в основе доклада лежит платформа по поддержке защиты журналистики и безопасности журналистов, которая была создана решением Комитета министров Совета Европы 19 ноября 2014 на неконсенсусной основе - так называемая лондонская платформа. "Это очень идеологизированная структура, которая не имеет ничего общего с правами и свободами журналистов. С этой точки зрения те, кто стоят за лондонской платформой, очевидно, стоят и за инициативой о подготовке данного доклада, - указал Слуцкий. - Использование ПАСЕ для продвижения лондонской платформы можно лишь осудить".

Представитель российской делегации, первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, выступая на дебатах по данной резолюции, подчеркнула, что содержащиеся в докладе эпизоды уже не актуальны. Кроме того, по ее словам, "критерии выбора пяти стран, определенных в качестве нарушителей свободы слова на пространстве Совета Европы в статье 9 [проекта резолюции], неочевидны". Она также указала на то, что в таком виде документ создает "ложное впечатление о благостной ситуации со свободой слова в остальных государствах Совета Европы", в частности на Украине, "где преследования журналистов носят массовый характер".