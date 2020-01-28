В Берлине заявили, что план Трампа вызывает вопросы, которые требуют обсуждения

БЕРЛИН, 28 января. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию вызывает вопросы, но любой импульс в этом направлении следует приветствовать. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

"Предложение США вызывает вопросы, которые мы обсудим с нашими партнерами в ЕС. Среди прочего это вопросы вовлечения сторон конфликта в переговорный процесс, а также его отношения к признанным международным параметрам и правовым положениям", - отметил германский министр. Он пообещал, что власти ФРГ тщательно изучат предложение. "Мы исходим из того, что все партнеры сделают то же самое", - подчеркнул Маас.

"Только приемлемое для обеих сторон, достигнутое посредством переговоров решение, предусматривающее создание двух государств, может привести к долгосрочному миру между израильтянами и палестинцами, - заявил глава МИД ФРГ. - Исходя из этого, нужно приветствовать любой импульс, направленный на запуск мирного процесса на Ближнем Востоке, находящегося уже давно в тупике".

О плане урегулирования

Во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас пообещал позднее выступить с заявлением по поводу предложений президента США, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

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