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ООН будет содействовать палестино-израильскому урегулированию на базе резолюций Совбеза

В ООН отметили, что сохраняют приверженность поддержке разрешения конфликта между странами также на базе международного права и двусторонних договоренностей

ООН, 28 января. /ТАСС/. ООН продолжит поддерживать ближневосточное урегулирование на базе соответствующих резолюций Совета Безопасности и Генассамблеи, а также на основании границ 1967 года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в связи с публикацией мирного плана США (так называемая "сделка века").

"ООН сохраняет приверженность поддержке разрешения конфликта между Палестиной и Израилем на базе резолюций ООН, международного права и двусторонних договоренностей, а также при видении двух государств - Палестины и Израиля - соседствующих друг с другом на основании границ 1967 года", - отметил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой "сделки века" - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

В новость были внесены изменения (00:06 мск) — обновлена информация по тексту.

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