МИД Британии приветствовал мирный план США, призвав Израиль и Палестину изучить его

"Мы приветствуем публикацию предложения Соединенных Штатов о мире между израильтянами и палестинцами. Очевидно, что это серьезное предложение, которое стало результатом больших затрат времени и усилий", - говорится в распространенном во вторник заявлении главы Форин оффиса.

"Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, которое ведет к мирному сосуществованию, может раскрыть потенциал всего региона и дать обеим сторонам возможность для более светлого будущего", - добавил он.

По мнению Рааба, только лидеры Израиля и Палестины "могут определить, способны ли эти предложения удовлетворить потребности и чаяния людей, которых они представляют". "Мы призываем их внимательно и справедливо изучить эти планы и выяснить, могут ли они стать первым шагом на пути к возвращению к переговорам", - сказал глава британского МИД.