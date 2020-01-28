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Палестино-израильский конфликт

МИД Британии приветствовал мирный план США, призвав Израиль и Палестину изучить его

Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами может раскрыть потенциал всего региона, считают в ведомстве

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал серьезным предложение президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, призвав власти Израиля и Палестины внимательно изучить его.

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"Мы приветствуем публикацию предложения Соединенных Штатов о мире между израильтянами и палестинцами. Очевидно, что это серьезное предложение, которое стало результатом больших затрат времени и усилий", - говорится в распространенном во вторник заявлении главы Форин оффиса.

"Мирное соглашение между израильтянами и палестинцами, которое ведет к мирному сосуществованию, может раскрыть потенциал всего региона и дать обеим сторонам возможность для более светлого будущего", - добавил он.

По мнению Рааба, только лидеры Израиля и Палестины "могут определить, способны ли эти предложения удовлетворить потребности и чаяния людей, которых они представляют". "Мы призываем их внимательно и справедливо изучить эти планы и выяснить, могут ли они стать первым шагом на пути к возвращению к переговорам", - сказал глава британского МИД.

Теги
СШАПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, ДональдРааб, Доминик
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