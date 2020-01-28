В посольстве РФ в США назвали бесстыдными заявления об освобождении Аушвица американцами

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Российская сторона считает бесстыдным переписыванием истории утверждения о том, что концлагерь Аушвиц-Биркенау будто бы освободили американские солдаты. Об этом заявили во вторник в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя соответствующую запись в Twitter миссии США в Дании.

"Концлагерь Аушвиц-Биркенау, согласно посольству США в Дании, был освобожден американцами. Что это значит, Госдепартамент и госсекретарь США Майкл Помпео? - отмечается в сообщении российского диппредставительства в Twitter. - Мы призываем не стирать память об освободителях Аушвиц-Биркенау - солдатах Красной армии. Теперь вы пытаетесь "заменить" их на американских солдат".

"Бесстыдное переписывание истории Второй мировой войны", - подчеркнули в посольстве.

27 января 1945 года Красная армия освободила концлагерь Аушвиц-Биркенау, в котором в тот момент оставалось чуть больше 7 тыс. заключенных, в том числе несколько сотен детей. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек - представителей разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан. В боях за освобождение лагеря и городка Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров. По решению ООН в этот день весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста.