В "Хезболлах" заявили, что США пытаются уничтожить исторические права палестинцев

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Ливанская "Хезболлах" назвала "сделкой позора" план ближневосточного урегулирования, который выдвинул во вторник президент США Дональд Трамп. "Соединенные Штаты пытаются уничтожить исторические права палестинского народа", - говорится в заявлении шиитской партии, переданном телестанцией Al Manar. В нем указывается, что этот опасный шаг американской администрации будет иметь самые пагубные последствия для арабских народов.

"То, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора", - подчеркивается в заявлении шиитской партии.

"Хезболлах" предупреждает, что проект Трампа предусматривает расселение палестинских беженцев, что "лишит их законного права на возвращение к родным очагам".

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории.