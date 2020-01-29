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Палестино-израильский конфликт

В "Хезболлах" заявили, что США пытаются уничтожить исторические права палестинцев

Шиитская партия назвала план США "сделкой позора"

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Ливанская "Хезболлах" назвала "сделкой позора" план ближневосточного урегулирования, который выдвинул во вторник президент США Дональд Трамп. "Соединенные Штаты пытаются уничтожить исторические права палестинского народа", - говорится в заявлении шиитской партии, переданном телестанцией Al Manar. В нем указывается, что этот опасный шаг американской администрации будет иметь самые пагубные последствия для арабских народов.

"То, что произошло во вторник в Вашингтоне, стало результатом предательства ряда арабских режимов, которые выступили соучастниками закулисного сговора", - подчеркивается в заявлении шиитской партии.

"Хезболлах" предупреждает, что проект Трампа предусматривает расселение палестинских беженцев, что "лишит их законного права на возвращение к родным очагам".

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильТрамп, Дональд
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