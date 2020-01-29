СМИ: и.о. президента Боливии сменила трех министров

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 января. /ТАСС/. И. о. президента Боливии Жанин Аньес во вторник привела к присяге обновленный состав временного правительства. Церемония транслировалась в эфире телеканала "Боливия ТВ".

Новым министром сельского развития и земель назначена Элиана Капобианко. Министерство образования возглавил Виктор Карденас. Исабель Фернандес была утверждена пост министра связи вместо Роксаны Лисарраги, которая подала в отставку из-за несогласия с выдвижением Аньес в президенты.

Остальные 17 министров были переназначены на свои посты.

В воскресенье Аньес попросила всех министров подать в отставку для проведения перестановок в правительстве. По словам и. о. главы государства, изменения в составе кабмина были необходимы из-за начала предвыборной кампании, об участии в которой она объявила 24 января. Ранее Аньес говорила, что не будет кандидатом на выборах, запланированных на 3 мая.

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Эво Моралес, на тот момент являвшийся действующим президентом. Карлос Меса, его главный соперник, заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию.