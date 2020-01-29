СМИ: саудовский король заверил Аббаса в неизменности позиции по палестинскому вопросу

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Позиция Саудовской Аравии по отношению к палестинскому вопросу остается неизменной. Об этом, как передает агентство ВАФА, заявил во вторник вечером в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Позиция королевства не изменится ради сохранения прав палестинцев, - приводит ВАФА слова монарха. - Ваше дело - это и наше дело, вопрос всех арабов и мусульман, мы с вами". Король также призвал к "необходимости достижения всеобъемлющего и справедливого мира", считая его "стратегическим выбором, ведущим к окончательному урегулированию".

Саудовский монарх позвонил Аббасу, после того как президент США Дональд Трамп во вторник вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Аббас отверг сделку и назвал ее заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.