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Палестино-израильский конфликт

Посол: США не интересует ответ палестинцев на "сделку века" в краткосрочной перспективе

Дэвид Фридман заявил, что у палестинцев будет такая возможность "в течение четырех лет"

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Вашингтон не считают важным то, какой ответ в краткосрочной перспективе дадут палестинцы на предложенный план по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

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Ему был задан вопрос о том, как изменится позиция США, если палестинцы отвергнут указанный план. "Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе, - ответил Фридман. - Мы будем предоставлять им данную возможность в течение четырех лет". "Мы не хотим, чтобы кто-то чувствовал, что на него оказывают давление", - заверил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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