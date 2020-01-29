Посол: США не интересует ответ палестинцев на "сделку века" в краткосрочной перспективе

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Вашингтон не считают важным то, какой ответ в краткосрочной перспективе дадут палестинцы на предложенный план по урегулированию на Ближнем Востоке. Об этом во вторник на специальном телефонном брифинге для журналистов заявил американский посол в Израиле Дэвид Фридман.

Ему был задан вопрос о том, как изменится позиция США, если палестинцы отвергнут указанный план. "Не имеет значения, что скажут палестинцы в краткосрочной перспективе, - ответил Фридман. - Мы будем предоставлять им данную возможность в течение четырех лет". "Мы не хотим, чтобы кто-то чувствовал, что на него оказывают давление", - заверил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века.