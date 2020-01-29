Защита Трампа в Сенате завершила представление аргументов в рамках процедуры импичмента

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Команда защитников президента США Дональда Трампа во вторник завершила в Сенате Конгресса представление аргументов в рамках процедуры импичмента в отношении американского лидера.

В среду защитники и обвинители начнут отвечать на вопросы сенаторов. В общей сложности на это выделяется 16 часов, но данный процесс не ограничен количеством рабочих дней. Как отмечает газета "Политико", лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл договорился с главой демократического меньшинства верхней палаты Чаком Шумером о том, что в среду и четверг на вопросы будет отведено ровно по восемь часов.

В пятницу законодатели после четырехчасовых дебатов проголосуют о необходимости вызова на процесс свидетелей и предоставления каких-либо дополнительных документов. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании им в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Как считают политические оппоненты американского лидера, республиканец Трамп пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США) в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции суда присяжных, а Палата представителей выступает стороной обвинения. Руководит процессом глава Верховного суда США Джон Робертс. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67 человек). При сегодняшнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.