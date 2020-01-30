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Brexit

В Евросоюзе заявили, что после Brexit будут скучать по чувству юмора британцев

Замглавы Еврокомиссии Магрете Вестагер добавила, что в ЕС также будет не хватать энергетики, которая царила при Великобритании

БРЮССЕЛЬ, 30 января. /ТАСС/. Чувство юмора британцев - это то, по чему больше всего будут скучать в Евросоюзе после выхода Великобритании из состава сообщества. Об этом заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии (ЕК) Магрете Вестагер.

"Прежде всего, это чувство юмора", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, по чему больше всего будут скучать в ЕС после Brexit.

Кроме того, по ее словам, в ЕС будет не хватать энергетики, которая царила в ЕС при Великобритании. "Мы увидим новую динамику внутри ЕС", - добавила она.

Теги
ВеликобританияBrexit
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