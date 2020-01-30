Помпео заявил, что США ищут области для сотрудничества с Россией

ЛОНДОН, 30 января. /ТАСС/. США ищут области, в которых они могли бы сотрудничать с РФ, в том числе совместно давая отпор терроризму. Об этом заявил в четверг на совместной пресс-конференции в Лондоне с главой МИД Великобритании Домиником Раабом госсекретарь США Майкл Помпео.

"Мы пытаемся найти те области, где мы могли бы работать вместе с Россией. Я сотрудничал с моими российскими коллегами из разведывательной сферы в области борьбы с терроризмом. Была проделана хорошая работа, хотя область для такого сотрудничества была существенно ограничена, - сказал Помпео. - Необходимо помнить, что это страна, обладающая ядерным потенциалом. Мы должны учитывать подобные вещи по мере того, как мы начинаем готовиться к переговорам о заключении нового поколения соглашений о контроле над вооружениями и обеспечении безопасности Европы и мира".

При этом Помпео также добавил, что в ближайшее время посетит Украину, где обсудит пути "оказания поддержки украинцам, противостоящим агрессии со стороны России последние несколько лет". 30 января госсекретарь прибудет в Киев. Там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств Вадимом Пристайко и Андреем Загороднюком.