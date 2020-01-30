Чавушоглу назвал "клоуном" депутата от Греции, разорвавшего в Европарламенте турецкий флаг

АНКАРА, 30 января. /ТАСС/. Турция в четверг подвергла резкой критике действия члена Европейского парламента (ЕП) от Греции Янниса Лагоса, который в ходе недавнего выступления в ЕП разорвал лист бумаги с изображением флага Турецкой Республики.

"Эти расистские индивиды лучше остальных знают, как мы разбиваем и выбрасываем в море тех, кто осмеливается атаковать наш славный флаг. Избалованные расистские дети Европы должны знать свое место. Европа должна положить конец расизму и враждебности по отношению к исламу", - написал на своей странице в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, "никто не должен сомневаться, что флаг [Турции] будет гордо развеваться вечно". "Ожидаем, что Европейский парламент примет необходимые меры против этого клоуна", - добавил глава МИД республики.

Яннис Лагос в период с 2012 по 2019 год являлся депутатом греческого парламента от правой партии и нацистской организации "Хриси авги" ("Золотая заря"). В ходе выступления в Брюсселе Лагос обвинил Турцию в организации нелегальных миграционных потоков в Европу, раскритиковал президента Тайипа Эрдогана из-за его угроз открыть КПП для мигрантов и разорвал лист бумаги с фотографией флага Турции.