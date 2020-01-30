Суд Эквадора приговорил бывшего вице-президента страны к одному году тюрьмы

ТАСС, 30 января. Национальный уголовный суд Эквадора принял решение приговорить бывшего вице-президента Марию Алехандру Викунью к одному году лишения свободы, а также к денежному штрафу и конфискации имущества. Об этом в четверг сообщила прокуратура страны.

"Суд приговорил бывшего вице-президента Марию Алехандру Викунью, виновную в вымогательстве, к облегченному наказанию в виде одного года лишения свободы, штрафа в размере $173 180,16 и конфискации имущества в городе Гуаякиле", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

В начале декабря 2018 года президент Эквадора Ленин Морено освободил от должности вице-президента страны Викунью, которую заподозрили в вымогательстве денег у своего помощника. Ранее Генпрокуратура Эквадора объявила об открытии предварительного расследования в отношении нее. Основанием для проверки стали показания бывшего помощника Викуньи Анхеля Полибио Сагбая, который утверждает, что он был вынужден ежемесячно переводить Викунье на счет часть своей зарплаты, когда она была членом парламента.

Викунья назвала обвинения в свой адрес клеветой и заявила, что обратится в суд.