США разрешили своим дипломатам и членам их семей покинуть Китай из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Госдепартамент США разрешил своим дипломатам и членам их семей покинуть Китай из-за распространения там нового коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщил в четверг информационный портал Axios со ссылкой на свой источник.

По его словам, внешнеполитическое ведомство приняло решение разрешить выезд из КНР "всем государственным служащим США, чья работа не связана с чрезвычайной ситуацией, находящихся в посольстве США в Пекине и генеральных консульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне", а также членам семей дипломатов.

"Госдепартамент при необходимости пересмотрит разрешение на выезд для [сотрудников] посольства США в Пекине и генконсульств в Китае", - добавил представитель ведомства. По его словам, решение было принято "из предосторожности, связанной с перебоями в плане логистики, вызванными ограниченным транспортным сообщением и доступом к надлежащему медицинскому обслуживанию из-за нового коронавируса". "Посольство и генконсульства США по всему Китаю продолжат оказывать консульские услуги с учетом имеющихся ресурсов", - заключил дипломат.

В пресс-службе Госдепартамента пока не ответили на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию.

Около 210 граждан США были эвакуированы в начале недели из города Ухань.