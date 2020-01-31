Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН 11 февраля

ООН, 31 января. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас примет участие в Совете Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию 11 февраля. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"[Заседание] назначено на 11 февраля", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне он сообщил журналистам, что Палестина готовит резолюцию Совета Безопасности в ответ на представленную США "сделку века". Он добавил, что если резолюция не будет принята в Совбезе, Палестина обратится в Генассамблею, где у государств нет права вето и резолюции принимаются большинством голосов.