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Махмуд Аббас примет участие в заседании Совета Безопасности ООН 11 февраля

Палестина готовит резолюцию Совета Безопасности в ответ на представленную США "сделку века", сообщил ранее постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур

ООН, 31 января. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас примет участие в Совете Безопасности ООН по ближневосточному урегулированию 11 февраля. Об этом сообщил в четверг журналистам постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

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"[Заседание] назначено на 11 февраля", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Накануне он сообщил журналистам, что Палестина готовит резолюцию Совета Безопасности в ответ на представленную США "сделку века". Он добавил, что если резолюция не будет принята в Совбезе, Палестина обратится в Генассамблею, где у государств нет права вето и резолюции принимаются большинством голосов.

Теги
СШАПалестинаАббас, Махмуд
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