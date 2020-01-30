Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

КИЕВ, 30 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в Киев для переговоров с президентом страны Владимиром Зеленским, украинскими топ-чиновниками и представителями бизнеса. Об этом сообщил в четверг в Twitter замглавы украинского МИД Егор Божок.

"Добро пожаловать на Украину!", - написал он и опубликовал фото госсекретаря в столичном аэропорту Борисполь.

Это первый визит высокопоставленного американского чиновника после вступления Зеленского в должность президента.

В Госдепе, анонсируя визит Помпео, сообщали, что он встретится с украинским руководством, чтобы "подчеркнуть поддержку суверенности и территориальной целостности Украины Соединенными Штатами". Одним из ключевых вопросов визита, как ожидается, станет ситуация в Донбассе, которую Помпео обсудит с Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

С Украины Помпео 1 февраля отправится в Белоруссию, затем в Казахстан и Узбекистан.