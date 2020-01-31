Дуке назвал шизофренией предложение Мадуро восстановить отношения Венесуэлы и Колумбии

БОГОТА, 31 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке отказался от предложения своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро восстановить двусторонние отношения между странами на консульском уровне, охарактеризовав это как "шизофрению" со стороны Каракаса.
Дуке выступил в четверг в южном департаменте Гуавьяре.
"Это своего рода шизофрения. Это диктатор (президент Венесуэлы Николас Мадуро - прим. ТАСС) изгнал их [колумбийских дипломатов из Венесуэлы] и разорвал отношения [между странами]. Он прекрасно знает, как он поступил против Колумбии", - заявил Дуке, чьи слова приводит газета El Nuevo Siglo.
Колумбийский президент добавил, что восстановление консульских отношений между странами маловероятно "из-за насилия со стороны диктатуры".
Накануне Мадуро выразил готовность восстановить отношения с Колумбией на консульском уровне.
В феврале прошлого года Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция попыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.