Дуке назвал шизофренией предложение Мадуро восстановить отношения Венесуэлы и Колумбии

БОГОТА, 31 января. /ТАСС/. Президент Колумбии Иван Дуке отказался от предложения своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро восстановить двусторонние отношения между странами на консульском уровне, охарактеризовав это как "шизофрению" со стороны Каракаса.

Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

Год с "президентом" Гуайдо. Почему оппозиция не смогла добиться смены власти в Венесуэле

Дуке выступил в четверг в южном департаменте Гуавьяре.

"Это своего рода шизофрения. Это диктатор (президент Венесуэлы Николас Мадуро - прим. ТАСС) изгнал их [колумбийских дипломатов из Венесуэлы] и разорвал отношения [между странами]. Он прекрасно знает, как он поступил против Колумбии", - заявил Дуке, чьи слова приводит газета El Nuevo Siglo.

Колумбийский президент добавил, что восстановление консульских отношений между странами маловероятно "из-за насилия со стороны диктатуры".

Накануне Мадуро выразил готовность восстановить отношения с Колумбией на консульском уровне.

В феврале прошлого года Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция попыталась доставить иностранную гуманитарную помощь с колумбийской территории.