Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза

ЛОНДОН/БРЮССЕЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Великобритания в пятницу проведет последний день в Европейском союзе, в который она вступила в 1973 году. В 23:00 по лондонскому времени (02:00 мск) Соединенное Королевство официально выйдет из состава сообщества, прекратив свое членство, которое продлилось ровно 47 лет и 31 день.

Отныне ЕС будет состоять из 27 государств. Ранее за всю историю европейского сообщества его покидали только три территории - французский Алжир (в 1962 году), автономная территория Дании - Гренландия (в 1985 году), французское владение в Карибском море - остров Сент-Бартс (в 2012 году). Однако все эти территории никогда не входили в европейские сообщества как суверенные, европейские государства, а лишь как часть заморских владений их метрополий - Франции и Дании. И они не перечисляли ежегодно в бюджет Евросоюза около £11 млрд (с учетом вычетом и полученных от ЕС средств), как Великобритания.

Таким образом, в пятницу будет воплощена в жизнь воля британцев, высказанная на референдуме 2016 года. Тогда 52% участников голосования высказались за Brexit, однако понадобилось три с половиной года и несколько отсрочек подряд, чтобы достичь "бракоразводного" соглашения. Самым же сложным на этом пути оказалось добиться принятия сделки с ЕС британским парламентом, который, как и вся страна, оказался расколот по этой чувствительной теме.

Под молчание курантов Биг-Бена

Особенных торжеств в Великобритании в честь выхода из ЕС не ожидается. Кабинет министров проведет в этот день внеочередное заседание, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства. Причем заседание кабмина будет проходить не в столице, а в одном из городов севера Англии.

По случаю осуществления Brexit на Парламентской площади Лондона будут подняты флаги Соединенного Королевства, а на стену здания премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10 будет спроецировано изображение часов, отсчитывающих минуты до момента выхода королевства из состава европейского сообщества.

В обращение также поступят 3 млн 50-пенсовых монет, выпущенных специально, чтобы напоминать о знаменательном дне. До этого их уже чеканили дважды - к 29 марта и 31 октября 2019 года, - но так как Brexit в намеченные сроки не состоялся, их каждый раз отправляли в плавильный котел.

Сторонники Brexit очень хотели, чтобы окончательный "развод" с ЕС был ознаменован боем курантов башни Биг-Бен в центре Лондона. Предупреждение, что на это нужно собрать около £500 тыс. (башня на ремонте и ради нескольких ударов колокола пришлось бы возводить временный пол), население не испугало - сторонники Brexit стали активно жертвовать средства. Но вскоре эта идея была правительством отвергнута, причем без особенных объяснений.

С уважением к противникам Brexit

Скорее всего, подобным способом власти решили проявить уважение к тем 16,1 млн британцев, которые в 2016 году голосовали против выхода из ЕС и для которых этот день радостным не будет точно.

Именно на это обратил внимание премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Я буду отмечать его [Brexit] таким способом, который будет уважать размах этого события, будет уважительным по отношению к ошеломляющему достижению Великобритании, но также будет принимать в расчет чувства всех по поводу того, чтобы мы делаем", - пообещал премьер. "Это великий момент для нашей страны, это момент надежды и открывающихся возможностей, но это также и момент для объединения", - сказал он накануне столь важной для него даты. Именно Джонсон был одним из наиболее ярых сторонников выхода из ЕС.

За час до Brexit глава правительства выступит с обращением к нации.

Траур и вечеринка в Брюсселе

В институтах Евросоюза в Брюсселе 31 января фактически станет днем траура, пожалуй, только флаги оставшихся государств Евросоюза не будут приспускать на флагштоках у здания Еврокомиссии. Работа всех институтов ЕС в этот день будет сведена к абсолютному минимуму. Официальные мероприятия в связи с окончательным выходом Великобритании ограничатся совместным заявлением лидеров трех институтов ЕС - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Шарля Мишеля, а также спикера Европарламента Давида Сассоли.

Европейские лидеры намерены сделать хорошую мину при плохой игре - их заявление анонсировано как речь о будущем ЕС, а не о прощании с Великобританией. В этом есть и рациональное зерно, поскольку выход Великобритании из Евросоюза означает не только уход из сообщества 66,5 млн европейцев, но и исчезновение из Европейского совета одного из главных оппонентов углубления европейской интеграции. Именно Великобритания блокировала на протяжении десятилетий любые европейские оборонные проекты или выступала против усиления политических полномочий Брюсселя в ущерб национальным правительствам.

Теперь этой оппозиции больше нет. Хотя многие евроскептики полагают, что это случилось слишком поздно, поскольку интеграционные настроения в Европе, которые находились на пике в 90-х и в начале нулевых годов, сейчас в значительной степени увяли и ослабли.

Главным культурным событием в Брюсселе 31 января станет британская вечеринка на центральной площади Брюсселя Гран-Пляс, которая вечером будет подсвечена синими и красными прожекторами, символизирующими цвета британского флага. Символ Брюсселя, Писающий мальчик, примерит костюм Джона Булля, карикатурного персонажа, представляющего собой собирательный образ англичанина, а в ратуше пройдет специальный прием, который городские власти организуют для британской общины бельгийской столицы в знак того, что они всегда остаются здесь желанными гостями.

Что есть Brexit, что нет

Несмотря на историческую значимость предстоящего события, обычная жизнь британцев и граждан ЕС от этого не изменится. Во всяком случае, в ближайшие 11 месяцев.

В ту же секунду, когда Великобритания официально покинет Евросоюз, вступит в силу переходный период, рассчитанный до 31 декабря 2020 года. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, вызванных Brexit. То есть королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат существовать так, как будто никакого развода и не было: британцы будут без ограничений путешествовать по континенту, товары - пересекать невидимые границы без дополнительных пошлин, а европейцы - устраиваться на работу в королевстве на тех же условиях, что и британцы.

Но простыми предстоящими месяцы не будут. Обе стороны должны будут согласовать оставленный на потом договор о своих будущих отношениях, прежде всего в сфере торговли. Тема для Лондона является чрезвычайно важной, ведь на страны союза приходится 44% экспорта и 53% британского импорта. Соответственно, сторонам придется провести сложнейшие переговоры и заново согласовать тысячи различных позиций.

По информации газеты The Guardian, эти переговоры стартуют 3 марта. В Брюсселе уже предупредили, что за столь короткие сроки пересмотреть все аспекты будущих торговых отношений невозможно, в свою очередь Джонсон заявил, что продлевать переходный переход не намерен.

Получается, что вероятность выхода Великобритании без сделки, что последние несколько лет называлось одним из самых больших рисков всего процесса Brexit, остается. И при таком раскладе сам выход из ЕС при всей значимости этого события станет лишь одним из этапов в выяснении отношений между Лондоном и Брюсселем.