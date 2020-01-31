Постпред Китая при ООН заявил о прогрессе в борьбе с новым коронавирусом

ООН, 31 января. /ТАСС/. Более 130 человек в Китае были вылечены от пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Об этом заявил в четверг журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мы делаем прогресс, раньше мы не знали, что это за вирус, но теперь мы его идентифицировали, мы можем отличать прежние типы вируса от нового. Это принципиально, - сказал он. - Да, мы потеряли много жизней, но в то же время более 130 жизней были спасены, люди вылечились от заболевания".

"Борьба с этим заболеванием, сдерживание его распространения являются для Китая главным приоритетом, - заявил Чжан Цзюнь. - Мы уверены, что мы можем его победить".

"Международное сотрудничество необходимо для борьбы с коронавирусом, - также отметил он. - Но мы призываем воздержаться от преувеличенной реакции". "Я слышал безответственные комментарии этой ситуации и думаю, что они должны осуждаться", - добавил дипломат.

Потребность в масках и очках

Чжан Цзюнь заявил, что Китаю требуется поставка большего количества защитных масок и очков в связи со вспышкой пневмонии, вызванной новым коронавирусом.

"На данный момент Китаю, особенно в Ухане, срочно требуются медицинские товары, особенно речь идет о защитных масках и специальных очках", - сказал он.

"Мы производим очень много, но проблема в том, что их можно носить только несколько часов, а затем [нужно] утилизировать, - пояснил он. - Нам поставляют маски ЮНИСЕФ, некоторые американские компании, но потребность еще есть".