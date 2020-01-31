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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Иранский МИД назвал бессмысленными санкции США против Организации по атомной энергии Ирана

В ведомстве считают, что такие действия Вашингтона "продиктованы желанием отвлечь внимание от импичмента президента США и скорого провала "сделки века"

ТЕГЕРАН, 31 января. /ТАСС/. Новые санкции США против Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) и ее главы Али Акбара Салехи бессмысленны и никак не повлияют на ядерную программу республики. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Санкции против Салехи говорят об отчаянии США и никак не повлияют на развитие мирной атомной программы Ирана", - цитирует его пресс-служба иранского МИД. Он добавил, что, "вероятно, такие действия Вашингтона продиктованы желанием отвлечь внимание от импичмента президента Дональда Трампа и скорого провала "сделки века".

В четверг Минфин США объявил о введении новых санкций против ОАЭИ и ее главы. Как утверждал спецпредставитель Соединенных Штатов по Ирану Брайан Хук, организация сыграла важную роль в нарушении Тегераном ключевых обязательств в рамках ядерной сделки, заключенной в 2015 году.

Во вторник Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Вашингтоне ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого лежит взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать лишь часть Восточного Иерусалима (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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