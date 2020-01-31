Япония пересмотрит план размещения новых комплексов ПРО в префектуре Акита

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено с нуля пересмотреть план размещения наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore в префектуре Акита на севере страны. Об этом в пятницу на встрече с губернатором префектуры Акита Норихисой Сатакэ заявил министр обороны Японии Таро Коно.

"Мы хотели бы с нуля пересмотреть [план размещения]", - приводит его слова агентство Кyodo. Изначально предполагалось, что один из комплексов Aegis Ashore будет размещен на тренировочном полигоне наземных Сил самообороны Японии Арая в префектуре Акита. Однако ее губернатор настаивает на невозможности реализации такого плана. "Полигон Арая расположен слишком близко к населенным пунктам, поэтому мы не считаем размещение возможным", - подчеркнул Сатакэ на встрече с главой японского оборонного ведомства.

Ранее Таро Коно высказался за скорейшее развертывание в стране наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore. Касаясь вопроса размещения комплексов вблизи населенных пунктов, Коно настаивал на их полной безопасности для местного населения.

Администрация США в январе санкционировала продажу Токио двух установок Aegis Ashore. Их предполагается разместить в префектуре Ямагути на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Акита на его севере. По расчетам Токио, они должны прикрыть фактически всю территорию страны от удара баллистических ракет. В то же время органы местного самоуправления пока не дают разрешения на установку комплексов, выражая опасения по поводу, в частности, вредного воздействия от излучения их мощных радаров.

Установки Aegis Ashore, как ранее сообщало Министерство обороны Японии, предполагается развернуть к 2023 году, но их размещение может быть ускорено. Военное ведомство признает, что реальные расходы на приобретение в США двух комплексов Aegis Ashore могут оказаться выше, чем 268 млрд иен (почти $2,4 млрд), о которых ранее объявил Токио.