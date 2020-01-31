Госсекретарь США и глава МИД Украины обсудили перспективы сотрудничества двух стран

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве обсудил расширение двустороннего сотрудничества, в том числе в военной сфере, а также подчеркнул поддержку США "в борьбе с российской агрессией". Об этом сообщила спикер МИД Украины Екатерина Зеленко в пятницу.

"Очень конструктивная встреча Пристайко и Помпео в Киеве. Поднятые темы: дальнейшее углубление стратегического партнерства США и Украины; развитие военно-экономического сотрудничества; усиление поддержки Украины со стороны обеих партий США", - написала она в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство Украины поблагодарило Помпео за поддержку в антироссийской борьбе. "Благодарны за четкие и убедительные сообщения, высказанные Вашингтоном, о неизменной поддержке США Украины в борьбе с российской агрессией; за поддержку суверенитета и территориальной целостности; за поддержку в укреплении обороноспособности и реализации важных реформ", - добавила Зеленко.