Эрдоган назвал условие начала новой военной операции в Сирии

АНКАРА, 31 января. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган в пятницу вновь заявил о готовности Анкары предотвратить нападения в зоне деэскалации в сирийском Идлибе, по версии которой в результате атак армии Сирии гибнут мирные жители. С таким утверждением турецкий лидер выступил в пятницу в Анкаре, трансляцию вел телеканал NTV .

"Если в Идлибе не нормализуется, то мы перейдем к действиям. Мы искренне хотим добиться стабильности в Сирии. Политический процесс должен быть реализован быстро и справедливо. Мы не будем стесняться делать для этого все, что потребуется, в том числе применять военную силу", - сказал Эрдоган.

Он также напомнил, что "Турция не может оставаться безучастной к ситуации в Сирии, в том числе в Идлибе".

Ранее агентство Reuters, ссылаясь на Эрдогана, сообщило о готовности Турции к новой военной операции в Сирии из-за обострения ситуации в Идлибе.

30 января Совет национальной безопасности Турции по итогам заседания под председательством Эрдогана, которое длилось четыре с половиной часа, заявил, что Анкара намерена принять дополнительные меры, чтобы остановить нападения на мирных жителей в сирийской зоне деэскалации "Идлиб". Однако в Совбезе не пояснили, о каких именно дополнительных мерах идет речь.

Ситуация в Идлибе

Министерство национальной обороны Турции 10 января сообщило, что Анкара и Москва договорились о введении режима прекращения огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии с 12 января. Между тем 9 января руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков сообщил о введении режима прекращения огня в идлибской зоне деэскалации с 14:00 мск четверга.

Идлиб - единственный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.