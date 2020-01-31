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Палестино-израильский конфликт

Sky: в стычках с израильскими солдатами на Западном берегу пострадали 48 палестинцев

Сотни палестинцев вышли 31 января на марши протеста против так называемой сделки века

КАИР, 31 января. /ТАСС/. По меньшей мере 48 палестинцев пострадали в пятницу в стычках с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Sky News - Arabia со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

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Сотни палестинцев вышли после пятничной молитвы на марши протеста против так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, обнародованного в минувший вторник президентом США Дональдом Трампом вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В течение сегодняшнего дня манифестации, которые палестинцы проводят с начала недели, носят более массовый характер и практически повсеместно оборачиваются столкновениями с солдатами. По данным палестинских СМИ, военнослужащие активно применяют слезоточивый газ и резиновые пули.

Демонстрации проходят в Рамалле, Вифлееме, Тулькарме, Хевроне, Эль-Бире, Кафр-Каддуме и других городах и деревнях Западного берега, а также в ряде районов на окраинах Восточного Иерусалима. Поступает информация о тяжело раненых среди протестующих. Сообщается, что несколько арабов получили огнестрельные ранения, есть задержанные.

Аналогичные марши проходят и в контролируемом движением ХАМАС секторе Газа, где также есть пострадавшие. Кроме того, израильская армия уже вторые сутки отвечает на ракетные и минометные обстрелы из анклава, которые начались после оглашения положений "сделки века". Как сообщалось, ранее в пятницу танк поразил позицию ХАМАС в анклаве в ответ на запуск трех снарядов.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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