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Докладчики ПАСЕ могут посетить Россию в феврале или марте

Как сообщили в пресс-службе ассамблеи, после визита должен быть подготовлен доклад о выполнении страной обязательств перед организацией

СТРАСБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Докладчики Мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы могут посетить Россию в феврале-марте 2020 года, чтобы подготовить доклад о выполнении страной обязательств перед организацией. При этом, как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе организации, существует вероятность, что они не успеют завершить документ к весенней сессии ассамблеи, которая пройдет в 20-х числах апреля.

"Теперь назначены оба содокладчика - это Аксель Шефер (Германия, политгруппа cоциалистов) и Риа Омен-Руйтен (Нидерланды, политгруппа Европейской народной партии). Даты поездки в Россию пока еще обсуждаются, но существует надежда, что это произойдет в феврале или марте 2020 года", - заявил представитель пресс-службы.

Собеседник агентства отметил, что на данном этапе пока не известно, куда именно отправятся докладчики. Он добавил, что после визита Шеффер и Омен-Руйтен должны будут подготовить соответствующий доклад, который пройдет через Мониторинговый комитет и будет вынесен на обсуждение всей ассамблеи. "Возможно, это произойдет на сессии в июне", - уточнил представитель пресс-службы ПАСЕ.

Источник в российских дипломатических кругах подтвердил информацию о проработке визита, заявив, что поездка ожидается в конце февраля. Собеседник агентства уточнил, что пока рассматривается только поездка в Москву, но делать окончательные выводы о предполагаемом маршруте наблюдателей пока рано. "По решению июньской сессии [2019 года] они должны подготовить доклад по мониторингу на апрельской сессии. Получится ли это сделать физически - данный документ требует большой работы и такого не было много лет - это уже вопрос к докладчикам", - добавил он, подтвердив также, что при растягивании сроков составления доклада его презентация будет перенесена на летнюю сессию.

Ранее в среду депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию. В документе отмечается прогресс в выполнении Россией рекомендаций, данных ей после возвращения ее делегации в ассамблею и содержится напоминание о необходимости выполнения остальных требований ряда резолюций, принятых за последние годы. Также в нем говорится о работе по подготовке доклада о выполнении Россией обязательств перед Советом Европы, который должен быть представлен до апреля этого года.

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