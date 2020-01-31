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Кризис в Сирии

СМИ: сирийские войска заняли поселок Хиш в Идлибе рядом с постом турецких военных

По данным портала Al Masdar, боевики из группировки "Джебхат ан-Нусра" понесли потери и отступили

ТАСС, 31 января. Передовые части сирийской армии в ходе наступательной операции в провинции Идлиб освободили в пятницу населенный пункт Хиш, рядом с которым находится наблюдательный пост турецких военных. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar. По его информации, Хиш был занят после непродолжительного боя с террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), которые понесли потери и отступили. Ранее в этом районе были освобождены еще шесть поселков.

27 января войска блокировали турецкий пост, находящийся в поселке Маар-Хаттат в окрестностях Мааррет-эн-Нуумана - крупного форпоста бандформирований, который был взят штурмом во вторник. В ответ Анкара предупредила Дамаск, что примет меры по защите своих военных. В пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности применить силу "для нормализации ситуации на северо-западе Сирии".

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны. На территории провинции действуют 12 наблюдательных постов турецкой армии.

Правительственные силы находятся сейчас в нескольких километров от городов Эриха и Саракиб. Оба этих населенных пункта прикрывают проход к административному центру Идлиб и контролируются террористами "Джебхат ан-Нусры". В случае их освобождения сирийская армия выйдет к шоссе Латакия - Алеппо и сумеет перекрыть линии снабжения бандформирований, которые удерживают в своих руках западные и южные окрестности Алеппо.

Командование ВС Сирии возобновило 25 января военную операцию в провинции Идлиб и в окрестностях города Алеппо против бандформирований, нарушивших соглашение о прекращении огня. За последние дни от террористов были очищены 28 населенных пунктов.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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