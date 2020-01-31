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Brexit
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Макрон намерен посетить Великобританию для обсуждения отношений после Brexit

Президент Франции также заявил, что Европейский союз нуждается в реформировании после выхода Великобритании из ЕС

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вскоре посетить Лондон, чтобы обсудить возможности развития отношений после выхода Великобритании из ЕС. Об этом французский лидер сообщил в пятницу в телевизионном обращении к соотечественникам.

"Я вскоре совершу визит в Великобританию, чтобы укрепить франко-британское сотрудничество", - сказал Макрон. Он отметил, что "Лондон сегодня окончательно покинет ЕС". "Это печальный день. Но мы должны уважать решение британского народа", - подчеркнул он.

Макрон отметил, что впервые ряды Евросоюза покидает один из его участников. "Лондон больше не сможет участвовать в принятии решений в ЕС, - отметил Макрон. - Нельзя одновременно быть внутри союза и вне его". Французский лидер обещал "обеспечить права соотечественников, проживающих в Великобритании". "Это касается и британцев, живущих во Франции", - добавил он.

"Сейчас нам нужно выстроить новые партнерские отношения", - считает он. По мнению Макрона, сотрудничество Парижа и Лондона необходимо продолжить в таких сферах, как оборона, наука, культура.

Реформирование ЕС

Макрон также заявил, что Европейский союз нуждается в реформировании после выхода Великобритании из ЕС. Французский лидер назвал Brexit "тревожным сигналом для всей Европы". "Этот уход - настоящий шок, - сказал Макрон. - Этот сигнал должен быть услышан в каждой из европейских стран"."Brexit стал возможным, поскольку мы недостаточно изменили нашу Европу", - отметил президент Франции.

"Мы должны сделать Европу более суверенной, более демократичной, более близкой к своим согражданам, - прочеркнул Макрон. - Страны ЕС должны остаться едиными". Одновременно Макрон отметил, что "этот день должен побудить к строительству более сильной Европы".

Комментируя прошедший в 2016 году референдум о выходе Великобритании из ЕС, Макрон сказал, что "предшествовавшая ему кампания была соткана из лжи, преувеличений, упрощений и обещаний, которые не будут выполнены". "Поэтому нам необходимо всегда помнить, к чему может приводить ложь в наших демократиях", - отметил он.

Великобритания покинет ЕС в пятницу в 23:00 (02:00 мск). Сразу после выхода Великобритании из Евросоюза до 31 декабря 2020 года начнется переходный период. Он был специально согласован для того, чтобы избежать потрясений, которые может вызвать Brexit. В течение 11 месяцев королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого Brexit не было. За это время стороны намерены согласовать все условия будущего сосуществования и взаимодействия, прежде всего попытаться заключить соглашение о свободной торговле.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexitМакрон, Эмманюэль
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